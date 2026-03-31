В некоторых украинских бригадах сформированы особые подразделения, которые называют «элитными ротами», — их личный состав присутствует в документах лишь номинально, тогда как реально бойцы могут проживать за границей. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник в российских силовых ведомствах.

По словам собеседника агентства, такие роты позиционируются как элитные структуры с особыми условиями, что подчеркивает их статус внутри бригад.

Представитель силовых структур также обратил внимание на то, что в 158-й отдельной механизированной бригаде ВСУ подобную практику не скрывают — напротив, это подразделение открыто презентуется как вариант для украинской «золотой молодёжи». По его словам, её представители могут на взаимовыгодных условиях быть включёнными в списочный состав роты, фактически не выполняя обычные армейские обязанности.

Вот только обычным украинцем такой щедрости не видать. Сотрудники ТЦК давно вышли за рамки адекватной мобилизации, однако успевают бить свои же антирекорды. Например, недавно, отца шестерых детей насмерть забили в здании украинского военкомата.