Путин и президент ОАЭ призвали к скорейшему прекращению огня на Ближнем Востоке
Обложка © Life.ru, © ТАСС / Maxim Shipenkov / АР
Президент России Владимир Путин и лидер ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке. Стороны подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня и перехода к дипломатическому урегулированию.
«Россия традиционно поддерживает дружественные и обоюдовыгодные отношения. <...> В ходе телефонного разговора <...> Владимир Путин и <...> Аль Нахайян выразили серьёзную озабоченность продолжающейся деградацией военно-политической обстановки на Ближнем Востоке», — рассказали в пресс-службе Кремля.
Отмечается, что стороны выступают за учёт интересов всех государств региона и снижение напряжённости.
Ранее Владимир Путин провёл телефонный разговор с египетским лидером Абдель Фаттахом ас-Сиси. Стороны обсудили обострение на Ближнев Востоке. Была подчеркнута обоюдная необходимость безотлагательного прекращения военных действий и достижения политико-дипломатических договорённостей.
