Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

31 марта, 16:53

Путин и президент ОАЭ призвали к скорейшему прекращению огня на Ближнем Востоке

Обложка © Life.ru, © ТАСС / Maxim Shipenkov / АР

Обложка © Life.ru, © ТАСС / Maxim Shipenkov / АР

Президент России Владимир Путин и лидер ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке. Стороны подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня и перехода к дипломатическому урегулированию.

«Россия традиционно поддерживает дружественные и обоюдовыгодные отношения. <...> В ходе телефонного разговора <...> Владимир Путин и <...> Аль Нахайян выразили серьёзную озабоченность продолжающейся деградацией военно-политической обстановки на Ближнем Востоке», — рассказали в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что стороны выступают за учёт интересов всех государств региона и снижение напряжённости.

Путин встретится с Пашиняном в Москве 1 апреля
Путин встретится с Пашиняном в Москве 1 апреля

Ранее Владимир Путин провёл телефонный разговор с египетским лидером Абдель Фаттахом ас-Сиси. Стороны обсудили обострение на Ближнев Востоке. Была подчеркнута обоюдная необходимость безотлагательного прекращения военных действий и достижения политико-дипломатических договорённостей.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендахв разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
