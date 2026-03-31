МЧС распространило предупреждение об аномальной жаре в Москве до 5 апреля

Москву накрывает аномальная жара — с 1 по 5 апреля столбики термометров уйдут в плюс на 7 градусов выше нормы. МЧС уже объявило экстренное предупреждение.

По данным синоптиков Росгидромета, в этот период среднесуточная температура воздуха будет превышать климатическую норму на 7 и более градусов. Спасатели рекомендуют москвичам избегать перегрева на солнце, носить светлую одежду и головные уборы, а также пить больше воды.

Аномальное тепло затронет не только столицу, но и Московскую, Владимирскую, Калужскую, Рязанскую, Смоленскую, Тульскую, Костромскую и Ивановскую области. В первый день апреля на юге и западе Центрального федерального округа ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами, на остальной территории — преимущественно без осадков. Ночью температура опустится от 1 до 8 градусов тепла, на севере и северо-востоке возможны заморозки до минус 4, днём воздух прогреется до 12–19 градусов.

Ранее сообщалось, что в Москве побит температурный рекорд для 31 марта, продержавшийся с 2007 года. По данным синоптика, на метеостанции ВДНХ к 15:00 воздух прогрелся до 17,5 градуса. Предыдущий максимум составлял 17,2 градуса и был зафиксирован 18 лет назад. Таким образом, новый рекорд превысил прежний показатель на 0,3 градуса.