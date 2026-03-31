ООН потребовала от Израиля отказаться от закона о смертной казни за терроризм

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк обратился к израильским властям с требованием отменить принятый парламентом страны закон, вводящий смертную казнь за преступления, квалифицируемые как терроризм. Соответствующее заявление распространила пресс-служба возглавляемого им управления.

«Данные меры вызывают серьёзную озабоченность в связи с нарушениями принципа надлежащего судебного разбирательства, носят явно дискриминационный характер и должны быть незамедлительно отменены», — заявил Тюрк.

Помимо прочего, закон устанавливает смертную казнь через повешение в качестве стандартной меры для палестинцев, осуждённых на оккупированном Западном берегу реки Иордан за нападения на израильтян, повлёкшие гибель людей. По мнению комиссара, «это само по себе является нарушением международного гуманитарного права». Он также подчеркнул, что в законе отсутствует возможность помилования, которая требуется нормами международного права в области прав человека.

Ранее Life.ru писал, что израильские депутаты отметили принятие закона о смертной казни для террористов. Во время объявления итогов голосования министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир начал открывать бутылку шампанского. На кадрах видно, как он трясёт бутылку, к нему присоединился ещё один депутат.