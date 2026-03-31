Ливанов и Энтин потребовали 11 млн рублей с «Цирка чудес»

Актёр Василий Ливанов, поэт Юрий Энтин и продюсер Малик Аминов подали иск в арбитражный суд Москвы. Они требуют взыскать более 11 миллионов рублей с компании «Цирк чудес продакшн». Об этом сообщает РИА «Новости».

Заявление поступило 26 марта, однако пока оставлено без движения. Суд указал на ряд недочётов — истцы не приложили необходимые документы и не подтвердили соблюдение досудебного порядка.

Им необходимо устранить нарушения до 4 мая, иначе дело не будет принято к рассмотрению. Основания иска пока не раскрываются. В качестве третьего лица заявители просят привлечь Российское авторское общество.

Ранее ирланский бар в Шереметьево оштрафовали на два миллиона рублей за незаконное использование образа популярной мягкой игрушки Ждуна. По мнению правообладателя, бар использовал образ Ждуна в коммерческих целях, что привело к судебному иску с требованием компенсации в размере около четырёх миллионов рублей.