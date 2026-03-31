31 марта, 19:46

Косачёв анекдотом прокомментировал визит Каллас в Киев

Обложка © Telegram / Правительство Республики Марий Эл

Обложка © Telegram / Правительство Республики Марий Эл

Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв высказался о визите главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас в Киев на фоне кризиса в топливной сфере. Чиновник решил прокомментировать это анекдотом.

«Не устояв перед соблазном продемонстрировать «несокрушимую волю» в жанре «Евросоюз при делах», пресловутая Кая Каллас, отметая любые сомнения в приоритетах для ЕС с точки зрения взлетевших цен на бензин и электричество, совершает визит в... Киев. Это как в известном анекдоте, когда ключи потерялись в придорожной траве, но ищут их на асфальте в свете уличного фонаря, потому что там виднее», — пишет он в телеграм-канале.

По мнению Косачёва, жителям стран Евросоюза «повезло» с главами объединения, «которых они не выбирали».

Зеленский затребовал дату вступления в ЕС, но Каллас дала ему от ворот поворот
Зеленский затребовал дату вступления в ЕС, но Каллас дала ему от ворот поворот

Напомним, Кая Каллас с министрами иностранных дел стран Европы прибыли в Киев для участия во встрече Совета ЕС на уровне министров. Участники обсудили дальнейшую поддержку и ситуацию на фронте. Глава евродипломатии заявила, что ЕС на данный момент не имеет возможности подтвердить выделение Украине кредитных средств в размере 90 миллиардов евро.

