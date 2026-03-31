Каллас и европейские министры прибыли в Киев на заседание
Обложка © МИД Украины
Во вторник в украинской столице высадился высокий десант европейских дипломатов. Глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас вместе с коллегами из разных стран прибыли в Киев для участия в министерском заседании.
О предстоящем визите накануне написала Politico. Журналисты уточняли, что в Киев приедут лишь половина глав дипломатических ведомств Евросоюза.
Официально о прибытии высоких гостей сообщил украинский МИД. «В Киев прибыли глава дипломатии ЕС Кая Каллас и европейские министры иностранных дел», — сообщила пресс-служба дипведомства.
Сегодня там пройдёт встреча Совета ЕС на уровне министров. Участники обсудят дальнейшую поддержку и ситуацию на фронте.
Делегацию Евросоюза, прибывшую на Центральный вокзал Киева, встретил глава МИД Украины Андрей Сибига. Он назвал визит «проявлением подлинной смелости и солидарности с его страной».
Также Каллас планируют посетить Бучу в четвёртую годовщину провокации Киева. Из-за этого в области образовались массовые пробки.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала опубликовать данные о посещении Бучи иностранными делегатами.
