В Перу построили самый узкий дом в мире шириной 63 сантиметра

В перуанском городе Аукаллама появился жилой дом, ширина которого составляет всего 63 сантиметра. Проект разработал местный житель Фабио Морено. Постройка привлекла внимание из-за своих размеров и уже заявлена на рассмотрение в Книгу рекордов Гиннесса как самый узкий дом в мире, сообщает Oddity Central.

Здание состоит из двух уровней и при этом остаётся жилым, несмотря на отсутствие ширины. Внутри размещены ванная комната, кухня, столовая, спальня, рабочее место и прачечная. Между уровнями установлены две лестницы. Дом находится на главной площади города.

Морено пояснил, что проект задумывался как проверка возможности жизни в ограниченном пространстве. По его словам, задача состояла в том, чтобы показать эффективность использования небольшой площади. На данный момент самым узким домом является дом «Керет» в Варшаве, его ширина составляет 92 см в самой узкой части и 152 см в самой широкой.

