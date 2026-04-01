Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 марта, 21:20

Мирошник считает, что Киеву нужна любая передышка, но «не обломится»

Киев рассчитывает использовать возможное перемирие для перегруппировки. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Уставшим карателям сейчас любая передышка важна, но не обломится», — написал Мирошник в своём телеграм-канале.

Посол по особым поручениям МИД России отметил, что, по его оценке, украинская сторона стремится получить паузу для наращивания поставок вооружений. Он усомнился в содержании предложений о перемирии и задал вопрос о том, какие компромиссы они предполагают. По его словам, подобная инициатива не учитывает баланс интересов.

Мирошник также прокомментировал заявления о прекращении огня на Пасху. Он указал, что такие инициативы, по его мнению, направлены на временную остановку боевых действий без изменения общей ситуации. В МИД считают, что речь идёт не о долгосрочном урегулировании.

Песков: Киеву стоит идти на мир сейчас, позже условия будут жёстче

Власти Украины опасаются влияния ближневосточного конфликта на поставки западного вооружения и давления со стороны США, но при этом не делают шагов к перемирию с Россией. По словам военкора Евгения Поддубного, главарю киевского режима Владимиру Зеленскому дороже «жажда наживы на крови украинцев», чем переговоры.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar