Киев рассчитывает использовать возможное перемирие для перегруппировки. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Уставшим карателям сейчас любая передышка важна, но не обломится», — написал Мирошник в своём телеграм-канале.

Посол по особым поручениям МИД России отметил, что, по его оценке, украинская сторона стремится получить паузу для наращивания поставок вооружений. Он усомнился в содержании предложений о перемирии и задал вопрос о том, какие компромиссы они предполагают. По его словам, подобная инициатива не учитывает баланс интересов.

Мирошник также прокомментировал заявления о прекращении огня на Пасху. Он указал, что такие инициативы, по его мнению, направлены на временную остановку боевых действий без изменения общей ситуации. В МИД считают, что речь идёт не о долгосрочном урегулировании.

Власти Украины опасаются влияния ближневосточного конфликта на поставки западного вооружения и давления со стороны США, но при этом не делают шагов к перемирию с Россией. По словам военкора Евгения Поддубного, главарю киевского режима Владимиру Зеленскому дороже «жажда наживы на крови украинцев», чем переговоры.