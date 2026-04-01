В СК взяли на контроль расследование ЧП на предприятии в Нижнекамске

Расследование уголовного дела после происшествия на заводе в Нижнекамске поставили на контроль. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А. И. поручил руководителю следственного управления СК России по Республике Татарстан Липскому В. А. представить оперативный доклад о проведённых первоначальных следственных действиях. Ход дальнейшего расследования поставлен главой ведомства на контроль в центральном аппарате СК России», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что следственные органы продолжают работу по делу. Оно связано с нарушением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте. В СК отметили, что расследование ведут по статье 217 УК РФ. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего и проверяет соблюдение технологических норм.

Напомним, днём 31 марта на «Нижнекамскнефтехиме» произошёл взрыв. Погибли два человека. По оперативным данным, за медицинской помощью обратились 68 пострадавших. 21 человек госпитализирован, из них пятеро — в тяжёлом состоянии.