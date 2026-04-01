31 марта, 22:01

В СК взяли на контроль расследование ЧП на предприятии в Нижнекамске

Обложка © Life.ru

Расследование уголовного дела после происшествия на заводе в Нижнекамске поставили на контроль. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А. И. поручил руководителю следственного управления СК России по Республике Татарстан Липскому В. А. представить оперативный доклад о проведённых первоначальных следственных действиях. Ход дальнейшего расследования поставлен главой ведомства на контроль в центральном аппарате СК России», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что следственные органы продолжают работу по делу. Оно связано с нарушением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте. В СК отметили, что расследование ведут по статье 217 УК РФ. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего и проверяет соблюдение технологических норм.

При ликвидации ЧП в Нижнекамске погиб 27-летний пожарный Марат Назипов

Напомним, днём 31 марта на «Нижнекамскнефтехиме» произошёл взрыв. Погибли два человека. По оперативным данным, за медицинской помощью обратились 68 пострадавших. 21 человек госпитализирован, из них пятеро — в тяжёлом состоянии.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Антон Голыбин
