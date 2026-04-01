При ликвидации ЧП в Нижнекамске погиб 27-летний пожарный Марат Назипов

В Нижнекамске при ликвидации чрезвычайного происшествия трагически погиб сотрудник МЧС. Как сообщила пресс-служба ведомства, смертельные травмы получил командир отделения 29-й пожарной части Марат Назипов.

Согласно уточнённой информации, 27-летний пожарный прибыл на место вызова и незамедлительно приступил к тушению возгорания и эвакуации людей. В этот момент прогремел внезапный взрыв, в результате которого он получил ранения, несовместимые с жизнью.

Ещё трое сотрудников того же подразделения пострадали в ходе проведения поисково-спасательных работ и ликвидации огня.

«МЧС России выражает глубокие соболезнования родным и близким Марата Назипова. Светлая память о нём будет сохранена в сердцах всех, кто знал его как самоотверженного и преданного своему делу профессионала», — добавили в ведомстве.