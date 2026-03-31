В Нижнекамске 68 пострадавшим понадобилась помощь, пятеро — в тяжёлом состоянии
По информации помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова, после взрыва и пожара на заводе в Нижнекамске за медицинской помощью обратились более 60 человек. Из них 21 госпитализирован, пятеро находятся в тяжёлом состоянии.
«По оперативным данным, за медицинской помощью обратились 68 пострадавших в происшествии. 21 человек госпитализирован, из них пятеро — в тяжёлом состоянии, у них травмы и ожоги», — уточнил Кузнецов.
Для оказания помощи пострадавшим в Нижнекамск спецбортом МЧС направлена сводная бригада медиков Федерального центра медицины катастроф.
Днём 31 марта на «Нижнекамскнефтехиме» произошёл взрыв. Погибли два человека, 72 пострадали, 20 из них госпитализированы. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности на опасных объектах. По данным СК, хлопок произошёл в цехе во время технологического процесса. На месте работают 19 бригад скорой помощи, ожидается прибытие ещё шести из Набережных Челнов. Координацию медпомощи осуществляет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
