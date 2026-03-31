На месте ЧП в Нижнекамске работают 19 бригад скорой помощи
Обложка © ТАСС / Спиридонов Олег / Бизнес Online
Помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов сообщил, что на месте взрыва на заводе в Нижнекамске задействовано 19 бригад скорой помощи. Пострадавшие эвакуируются в стационары.
По словам Кузнецова, ожидается прибытие ещё шести бригад из Набережных Челнов. Координацию медицинской помощи осуществляет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
Взрыв произошёл днём 31 марта на территории завода «Нижнекамскнефтехим» из-за сбоя в работе оборудования. Согласно последним данным, погибли два человека, 72 пострадали, из них восьмерых госпитализировали. СК возбудил уголовное дело.
