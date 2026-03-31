На месте ЧП в Нижнекамске работают 19 бригад скорой помощи

Помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов сообщил, что на месте взрыва на заводе в Нижнекамске задействовано 19 бригад скорой помощи. Пострадавшие эвакуируются в стационары.

По словам Кузнецова, ожидается прибытие ещё шести бригад из Набережных Челнов. Координацию медицинской помощи осуществляет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.