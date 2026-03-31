Мурашко лично координирует оказание помощи пострадавшим в Нижнекамске
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял под личный контроль процесс оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим при взрыве на заводе «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане. Данная информация была озвучена его помощником Алексеем Кузнецовым в ходе общения с журналистами.
«Оказание помощи пострадавшим взял на личный контроль Михаил Мурашко», — сказал он.
В настоящее время пострадавшим оказывают помощь две авиационные медицинские бригады. Кроме того, к отправке готовится группа врачей из федеральных медицинских учреждений. На месте происшествия уже действуют 19 бригад скорой помощи и специалисты из Республиканской клинической больницы Казани.
После ЧП на «Нижнекамскнефтехиме» заработала телефонная линия для связи с населением. Как передаёт глава Нижнекамска Радмир Беляев, узнать о состоянии пострадавших можно по номеру 8 (8555) 32-22-01. Власти города настоятельно просят горожан не поддаваться на ложные сведения, распространяемые в интернете, и получать информацию исключительно из проверенных, официальных источников.
Взрыв произошёл днём 31 марта на территории завода «Нижнекамскнефтехим» из-за сбоя в работе оборудования. Согласно последним данным, погибли два человека, 72 пострадали, из них восьмерых госпитализировали. СК возбудил уголовное дело.
