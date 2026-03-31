31 марта, 19:21

Мурашко навестил пострадавших при взрыве на «Нижнекамскнефтехиме»

Глава Минздрава Михаил Мурашко прибыл в Республиканскую клиническую больницу в Казани, куда после взрыва на заводе «Нижнекамскнефтехим» доставили двух пострадавших. Об этом рассказал помощник чиновника Алексей Кузнецов.

«Михаил Мурашко навестил пострадавших в происшествии на заводе «Нижнекамскнефтехим» в Республиканской клинической больнице в Казани. Сюда вертолётами санитарной авиации были эвакуированы пострадавшие мужчина и женщина в тяжёлом состоянии», — сказал Кузнецов.

Ранее в Нижнекамск был направлен самолёт МЧС для доставки пострадавших при взрыве в Москву. Самолёт Ил-76 оснащён медицинскими модулями, аппаратами ИВЛ и кардиомониторами, сопровождение окажут врачи отряда «Центроспас», психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС и специалисты Минздрава России. Взрыв на «Нижнекамскнефтехиме» прогремел днём 31 марта. Хлопок произошёл в одном из цехов во время технологического процесса, когда специалисты устраняли последствия разгерметизации на производстве синтетического каучука. По последним данным, погибли два человека, пострадали 72. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности на опасных объектах.

