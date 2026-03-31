Мурашко навестил пострадавших при взрыве на «Нижнекамскнефтехиме»

Глава Минздрава Михаил Мурашко прибыл в Республиканскую клиническую больницу в Казани, куда после взрыва на заводе «Нижнекамскнефтехим» доставили двух пострадавших. Об этом рассказал помощник чиновника Алексей Кузнецов.

«Михаил Мурашко навестил пострадавших в происшествии на заводе «Нижнекамскнефтехим» в Республиканской клинической больнице в Казани. Сюда вертолётами санитарной авиации были эвакуированы пострадавшие мужчина и женщина в тяжёлом состоянии», — сказал Кузнецов.