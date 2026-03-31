Число госпитализированных после взрыва в Нижнекамске выросло до 22
22 человека получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение после ЧП на заводе «Нижнекамскнефтехим». О текущем состоянии пациентов рассказал исполняющий обязанности заместителя главного врача по терапевтической части ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница» Дмитрий Чайко, чьи слова распространила пресс-служба Минздрава Татарстана.
«Пациенты поступившие имеют различную степень тяжести повреждений», — отметил он.
Чайко сообщил о том, что всем поступившим в кратчайшие сроки провели необходимые диагностические процедуры, а также медицинские работники незамедлительно приступили к их лечению. Помимо этого, он уверил, что в настоящий момент за состоянием госпитализированных установлено непрерывное врачебное наблюдение.
Напомним, взрыв на «Нижнекамскнефтехиме» прогремел днём 31 марта. Специалисты назвали в качестве вероятной причины сбой в работе оборудования. По последним данным, погибли два человека, пострадали 72. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности на опасных объектах. По версии ведомства, хлопок произошёл в одном из цехов в ходе технологического процесса. На месте работают 19 бригад скорой помощи, ожидается прибытие ещё шести из Набережных Челнов. Координацию медицинской помощи осуществляет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
