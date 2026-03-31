Число госпитализированных после взрыва в Нижнекамске выросло до 22

22 человека получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение после ЧП на заводе «Нижнекамскнефтехим». О текущем состоянии пациентов рассказал исполняющий обязанности заместителя главного врача по терапевтической части ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница» Дмитрий Чайко, чьи слова распространила пресс-служба Минздрава Татарстана.

Чайко сообщил о том, что всем поступившим в кратчайшие сроки провели необходимые диагностические процедуры, а также медицинские работники незамедлительно приступили к их лечению. Помимо этого, он уверил, что в настоящий момент за состоянием госпитализированных установлено непрерывное врачебное наблюдение.