ЧП не затронуло ключевое оборудование «Нижнекамскнефтехима»
Бизнес Online/ТАСС
Ключевые производственные мощности завода в Нижнекамске не пострадали во время инцидента с возгоранием и продолжают функционировать. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Основные производственные узлы «Нижнекамскнефтехима» не затронуты и продолжают работу», — отмечается в сообщении.
Взрыв на «Нижнекамскнефтехиме» прогремел днём 31 марта — причиной назвали сбой в работе оборудования. По последним данным, погибли два человека, пострадали 72, из них 20 госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности на опасных объектах. По версии ведомства, хлопок произошёл в одном из цехов в ходе технологического процесса. На месте работают 19 бригад скорой помощи, ожидается прибытие ещё шести из Набережных Челнов. Координацию медицинской помощи осуществляет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
