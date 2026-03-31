31 марта, 15:31

ЧП не затронуло ключевое оборудование «Нижнекамскнефтехима»

Ключевые производственные мощности завода в Нижнекамске не пострадали во время инцидента с возгоранием и продолжают функционировать. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Основные производственные узлы «Нижнекамскнефтехима» не затронуты и продолжают работу», — отмечается в сообщении.

Взрыв на «Нижнекамскнефтехиме» прогремел днём 31 марта — причиной назвали сбой в работе оборудования. По последним данным, погибли два человека, пострадали 72, из них 20 госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности на опасных объектах. По версии ведомства, хлопок произошёл в одном из цехов в ходе технологического процесса. На месте работают 19 бригад скорой помощи, ожидается прибытие ещё шести из Набережных Челнов. Координацию медицинской помощи осуществляет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Юлия Сафиулина
