В Нижнекамск направлен самолёт МЧС для перевозки пострадавших в Москву

Медицинский спецборт МЧС вылетел в Татарстан, чтобы доставить раненых при взрыве на «Нижнекамскнефтехиме» в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

Самолёт Ил-76 оснащён медицинскими модулями, аппаратами ИВЛ и кардиомониторами, что позволяет оказывать помощь прямо во время перелёта. Сопровождать пострадавших будут врачи отряда «Центроспас», психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС и специалисты Минздрава России.