31 марта, 18:26

В Нижнекамск направлен самолёт МЧС для перевозки пострадавших в Москву

Обложка © Алексей Штокал/ТАСС

Обложка © Алексей Штокал/ТАСС

Медицинский спецборт МЧС вылетел в Татарстан, чтобы доставить раненых при взрыве на «Нижнекамскнефтехиме» в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

Самолёт Ил-76 оснащён медицинскими модулями, аппаратами ИВЛ и кардиомониторами, что позволяет оказывать помощь прямо во время перелёта. Сопровождать пострадавших будут врачи отряда «Центроспас», психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС и специалисты Минздрава России.

В жилых домах выбило окна после ЧП на «Нижнекамскнефтехиме»

Взрыв на «Нижнекамскнефтехиме» прогремел днём 31 марта. Хлопок произошёл в одном из цехов во время технологического процесса, когда специалисты устраняли последствия разгерметизации на производстве синтетического каучука. По последним данным, погибли два человека, пострадали 72. Из них 22 получили травмы и были доставлены в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности на опасных объектах. Основные производственные узлы предприятия, по заявлению компании, не затронуты и работают в штатном режиме.

Юлия Сафиулина
