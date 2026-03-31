В Нижнекамск направлен самолёт МЧС для перевозки пострадавших в Москву
Обложка © Алексей Штокал/ТАСС
Медицинский спецборт МЧС вылетел в Татарстан, чтобы доставить раненых при взрыве на «Нижнекамскнефтехиме» в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.
Самолёт Ил-76 оснащён медицинскими модулями, аппаратами ИВЛ и кардиомониторами, что позволяет оказывать помощь прямо во время перелёта. Сопровождать пострадавших будут врачи отряда «Центроспас», психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС и специалисты Минздрава России.
Взрыв на «Нижнекамскнефтехиме» прогремел днём 31 марта. Хлопок произошёл в одном из цехов во время технологического процесса, когда специалисты устраняли последствия разгерметизации на производстве синтетического каучука. По последним данным, погибли два человека, пострадали 72. Из них 22 получили травмы и были доставлены в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности на опасных объектах. Основные производственные узлы предприятия, по заявлению компании, не затронуты и работают в штатном режиме.
