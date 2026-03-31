На «Нижнекамскнефтехиме» после ЧП остановили около 6% производства

В результате чрезвычайного происшествия на предприятии «Нижнекамскнефтехим» было остановлено около 6% объёма производства, что соответствует 180 тысячам тонн продукции. Об этом сообщил глава «Сибура» Михаил Карисалов.

«Общая мощность предприятия составляет порядка трёх миллионов тонн продукции в год. На остановленное сегодня производство приходится около 6% от общего объёма, то есть около 180 тысяч тонн в год», — заявил Карисалов.

При этом он подчеркнул, что сейчас главное для компании — не восстановление объёмов, а забота о людях.