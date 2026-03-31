На «Нижнекамскнефтехиме» после ЧП остановили около 6% производства
В результате чрезвычайного происшествия на предприятии «Нижнекамскнефтехим» было остановлено около 6% объёма производства, что соответствует 180 тысячам тонн продукции. Об этом сообщил глава «Сибура» Михаил Карисалов.
«Общая мощность предприятия составляет порядка трёх миллионов тонн продукции в год. На остановленное сегодня производство приходится около 6% от общего объёма, то есть около 180 тысяч тонн в год», — заявил Карисалов.
При этом он подчеркнул, что сейчас главное для компании — не восстановление объёмов, а забота о людях.
Напомним, днём 31 марта на «Нижнекамскнефтехиме» произошёл взрыв. Погибли два человека. По оперативным данным, за медицинской помощью обратились 68 пострадавших. 21 человек госпитализирован, из них пятеро — в тяжёлом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности на опасных объектах. По версии ведомства, хлопок произошёл в одном из цехов в ходе технологического процесса. На месте работают 19 бригад скорой помощи, ожидается прибытие ещё шести из Набережных Челнов. Координацию медицинской помощи осуществляет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
