Площадь возгорания на «Нижнекамскнефтехиме» составила до 1 тысячи «квадратов»
Обложка © VK / Нижнекамскнефтехим
Пожар на территории завода «Нижнекамскнефтехим» охватил до 1 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил директор предприятия Марат Фаляхов.
«Общая площадь составила до 1 тысячи квадратных метров. На сегодняшний день пожар локализован, ведётся взаимодействие с оперативными службами реагирования. Хотел бы поблагодарить их за совместную работу», — сказал он.
Ранее глава нефтегазохимической компании «Сибур» Михаил Карисалов сообщил, что на предприятии «Нижнекамскнефтехим» было остановлено около 6% объёма производства, что соответствует 180 тысячам тонн продукции. Напомним, днём 31 марта на «Нижнекамскнефтехиме» произошёл взрыв. Погибли два человека. По оперативным данным, за медицинской помощью обратились 68 пострадавших. 21 человек госпитализирован, из них пятеро — в тяжёлом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности на опасных объектах.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.