Площадь возгорания на «Нижнекамскнефтехиме» составила до 1 тысячи «квадратов»

Пожар на территории завода «Нижнекамскнефтехим» охватил до 1 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил директор предприятия Марат Фаляхов.

«Общая площадь составила до 1 тысячи квадратных метров. На сегодняшний день пожар локализован, ведётся взаимодействие с оперативными службами реагирования. Хотел бы поблагодарить их за совместную работу», — сказал он.