Еврокомиссия предложила Украине принять 11 законов для получения €4 млрд
Европейская комиссия предложила Киеву принять 11 законопроектов, чтобы получить около 4 миллиардов евро в обход вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Такой информацией делится «Европейская правда», ссылаясь на письмо еврокомиссара по делам расширения Марты Кос.
Как уточняется в документе, перечень необходимых реформ охватывает судебную систему, государственную службу, энергетический сектор и железнодорожную отрасль. Выполнение этих условий позволит запустить механизм финансирования, не требующий единогласного одобрения всех государств ЕС.
В Брюсселе подчёркивают, что такое решение также станет важным сигналом о готовности Украины продолжать реформы и последовательно двигаться к полноценному членству в объединении.
Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Венгрия злоупотребляет своим статусом и взяла под контроль весь союз. По его словам, такое поведение недопустимо, и от партнёров уже слышны «очень жёсткие оценки». Сибига добавил, что в Евросоюзе есть готовность реагировать на «откровенно антиобъединённую политику». Он напомнил о предстоящих парламентских выборах в Венгрии 12 апреля и выразил надежду, что к тому времени будут согласованы 20‑й пакет санкций и кредит €90 млрд для Киева.
