Шесть членов экипажа и 23 пассажира погибли в результате крушения Ан-26

В Минобороны России сообщили, что место крушения военно-транспортного самолёта Ан-26 найдено. Жертвами авиакатастрофы стали 29 человек — 23 пассажира и 6 членов экипажа.

«Поисково-спасательной группой обнаружено место катастрофы самолёта Ан-26. По докладу с места, 6 членов экипажа и находившиеся на борту 23 пассажира погибли», — уточнили в ведомстве.

Комиссия Минобороны России приступила к работе на месте катастрофы. По предварительным данным, поражающего воздействия на борт не оказывалось, причиной аварии стала техническая неисправность.

Ранее в ведомстве сообщили о потере связи с военно-транспортным самолётом Ан-26 над Крымом. Инцидент произошёл 31 марта около 18:00 мск. Поисково-спасательные группы были направлены в предполагаемый район происшествия. Борт выполнял плановый перелёт, судьба находившихся на борту тогда была неизвестна. В МО РФ уточнили, что поражающего воздействия по самолёту не было.