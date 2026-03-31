Минобороны РФ: В небе над Крымом потеряна связь с самолётом Ан-26

Минобороны России сообщило о потере связи с военно-транспортным самолётом Ан-26 над Крымом. Борт выполнял плановый перелёт, судьба находившихся на борту неизвестна.

«31 марта около 18:00 мск при совершении планового перелёта над полуостровом Крым была потеряна связь с военно-транспортным самолётом Ан-26. Поражающего воздействия по самолёту не было», — уточнили в ведомстве.

Поисково-спасательные группы уже направлены в предполагаемый район происшествия, сообщили в Минобороны. Там также добавили, что судьба экипажа и пассажиров пока остаётся неизвестной.