Минобороны РФ: В небе над Крымом потеряна связь с самолётом Ан-26
Обложка © Wikipedia / Alexander Kopitar
Минобороны России сообщило о потере связи с военно-транспортным самолётом Ан-26 над Крымом. Борт выполнял плановый перелёт, судьба находившихся на борту неизвестна.
«31 марта около 18:00 мск при совершении планового перелёта над полуостровом Крым была потеряна связь с военно-транспортным самолётом Ан-26. Поражающего воздействия по самолёту не было», — уточнили в ведомстве.
Поисково-спасательные группы уже направлены в предполагаемый район происшествия, сообщили в Минобороны. Там также добавили, что судьба экипажа и пассажиров пока остаётся неизвестной.
Тем временем, медицинский спецборт МЧС вылетел в Татарстан, чтобы доставить раненых при взрыве на «Нижнекамскнефтехиме» в Москву. Самолёт Ил-76 оснащён медицинскими модулями, аппаратами ИВЛ и кардиомониторами, что позволяет оказывать помощь прямо во время перелёта. Напомним, взрыв на «Нижнекамскнефтехиме» прогремел днём 31 марта. Хлопок произошёл в одном из цехов во время технологического процесса, когда специалисты устраняли последствия разгерметизации на производстве синтетического каучука. По последним данным, погибли два человека, пострадали 72.
