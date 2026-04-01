Франция, отправляя четыре еврокоптера Tiger на Ближний Восток для борьбы с дронами, лишь разгневает Иран. Такое мнение высказал аif.ru генерал-майор Владимир Попов.

«Отправка Tiger вызовет гнев у иранского руководства, армии, КСИР, которые ведут боевые действия и противодействуют этой «коалиции желающих» на Ближнем Востоке, как называли группу тех, кто помогает Украине, теперь зеркальное отображение идёт на Ближний Восток», — утверждает Попов.

По его словам, танкеры и корабли под французским флагом могут стать целью иранских вооружённых формирований.

А ранее США направили на Ближний Восток третью авианосную группу во главе с USS George H. W. Bush. 31 марта авианосец «Буш» покинул военно-морскую базу Норфолк. Ему предстоит не менее нескольких недель, чтобы достичь пункта назначения. В настоящее время «Линкольн» патрулирует воды Аравийского моря, а «Форд» находится на ремонте в хорватском порту.