Трамп заявил, что США завершат операцию против Ирана за 2-3 недели

Соединённые Штаты планируют завершить военную операцию против Ирана в ближайшие недели. Об этом в Белом доме заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Думаю, мы уйдём в течение двух-трёх недель, потому что нет причины нам заниматься этим», — сказал республиканец.

Хозяин Белого дома отметил, что американская сторона завершает текущие задачи и рассчитывает закончить операцию в короткие сроки. Он уточнил, что речь идёт о периоде в несколько недель. По его словам, основные цели уже достигнуты. Президент также заявил, что США достигли поставленных задач в отношении Ирана. Он утверждал, что стране не удастся получить ядерное оружие, и отметил изменения во внутреннем руководстве.

Ранее президент США Дональд Трамп уже заявлял о скором окончании конфликта с Ираном. Он отмечал, что американские войска не намерены долго находиться в регионе. По его словам, операция направлена на снижение военного потенциала Ирана. Республиканец также утверждал, что США ведут активные действия, но не планируют затягивать конфликт. На фоне этого в регионе сохраняется высокая напряжённость.