ЦСКА обыграл СКА со счётом 6:2 и вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ

В пятом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги московский ЦСКА на домашней арене уверенно переиграл петербургский СКА. Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу столичной команды.

Главным героем встречи стал нападающий армейцев Денис Гурьянов, оформивший хет-трик. Он отличился на 7-й, 55-й и 60-й минутах. Также в составе победителей шайбы забросили Джереми Рой, Сергей Калинин и Николай Коваленко. У гостей отличились Андрей Педан и Бреннан Менелл.

Счёт в серии до четырёх побед стал 4-1 в пользу ЦСКА. В четвертьфинале москвичи встретятся с одним из клубов Восточной конференции. По итогам регулярного чемпионата армейцы заняли четвёртое место на Западе, а СКА — пятое.

ЦСКА и СКА встречались в плей-офф КХЛ уже в десятый раз. Первые три серии оставались за командой из Санкт-Петербурга, однако последние семь раз неизменно побеждал столичный коллектив. На счету ЦСКА три Кубка Гагарина (2019, 2022, 2023), в активе СКА — два (2015, 2017).

Ранее Life.ru писал, что форвард казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Артём Галимов стал автором самого быстрого гола в истории плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Знаменательное событие произошло в Казани на «Татнефть-Арене» во время пятой встречи 1/8 финала Кубка Гагарина против челябинского «Трактора».