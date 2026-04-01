1 апреля, 00:50

В России впервые утвердили ГОСТ на учебное оборудование

Обложка © Life.ru

В России впервые появился ГОСТ на учебное оборудование. Об этом сообщили в Росстандарте, пишет РИА «Новости». В ведомстве пояснили, что новый стандарт охватывает оборудование для всех уровней образования. Он устанавливает единые требования к прочности, устойчивости и безопасности учебных средств. Речь идёт о лабораторных наборах, станках, цифровых комплексах и других видах техники.

«ГОСТ стал первым комплексным национальным стандартом, системно регулирующим безопасность учебного оборудования в российской системе образования. Впервые введены требования безопасности к учебному оборудованию — приборам, моделям и демонстрационным изделиям, используемым в образовательном процессе», — говорится в сообщении.

В документе указали, что оборудование для детей должно учитывать их возрастные особенности. Для школьников предусмотрены ограничения по доступу к опасным элементам и обязательные защитные механизмы. Также вводятся требования к отсутствию острых деталей и потенциально травмоопасных частей. В Росстандарте добавили, что отдельное внимание уделили электрической безопасности. Использование оборудования допускается только при контроле преподавателя, а допустимое напряжение ограничено в зависимости от уровня обучения.

Ранее сообщалось, что в России планируют изменить школьную программу и расширить перечень обязательных предметов. В проекте Минпросвещения указано, что второй иностранный язык станет обязательным для учащихся. Совет по образовательным стандартам уже поддержал инициативу. Новые требования затронут федеральные стандарты среднего общего образования. Внедрение изменений планируют начать с 2027 года, после адаптации учебных программ.

Антон Голыбин
