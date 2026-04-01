Засудить за сопли: Life.ru узнал, как бороться с родителями, несущими болезнь в детский сад

Родители часто жалуются на ситуации, когда в детский сад приводят явно больных детей. Это вызывает конфликты и страх за здоровье. Адвокат Сергей Жорин рассказал Life.ru, можно ли наказать таких родителей и что реально работает в правовом поле.

Засудить маму, которая приводит в сад болеющего ребёнка, теоретически можно, но практически — очень сложно. Исключить ребёнка из группы — ещё сложнее. А вот не допускать в группу ребёнка с признаками болезни и добиваться реакции сада — можно и нужно. Сергей Жорин Адвокат

По словам эксперта, образовательная организация обязана обеспечивать охрану здоровья детей и соблюдать санитарные правила. Это прямо следует из статьи 41 закона об образовании. Для детских коллективов действуют санитарные правила: перед приёмом в группу проводится утренний фильтр, а дети с признаками инфекционных заболеваний в коллектив допускаться не должны. Это подтверждается разъяснениями Роспотребнадзора и применением СанПиН 3.3686-21 и СП 2.4.3648-20.

«Основной адресат претензий здесь чаще всего не мама, а детский сад, если он систематически принимает ребёнка с явными признаками болезни и ничего не делает. Роспотребнадзор также прямо указывает, что детей с признаками болезни в организованные коллективы направлять нельзя», — добавил специалист.

Адвокат пояснил, что полностью исключить ребёнка из группы из-за действий родителей нельзя. Однако в конкретный день при наличии симптомов ребёнка могут не допустить. Он отметил, что сад обязан направить его на осмотр, потребовать справку и временно отстранить при инфекциях. Такие меры предусмотрены санитарными правилами и являются законными.

Для отдельных инфекций СанПиН прямо предусматривает отстранение и допуск только со справкой. Иск к матери возможен только если есть доказательства вреда, вины и причинно-следственной связи. Проблема в том, что по простудам, ОРВИ, кашлю и соплям доказать, что именно этот ребёнок заразил вашего ребёнка, обычно почти нереально. Нужны очень сильные доказательства: медицинские документы, подтверждение диагноза, переписка, акты, свидетельские показания, иногда данные о вспышке в группе. Без этого иск обычно слабый.

Что реально делать по шагам? 1. Письменно обратиться к заведующей. Не устно в чате, а заявлением: «Прошу обеспечить соблюдение санитарных правил, проводить утренний фильтр, не допускать в группу детей с признаками инфекционного заболевания, фиксировать случаи недопуска и информировать родителей о принятых мерах». 2. Просить не «исключить ребёнка», а «не допускать при наличии симптомов». Это юридически грамотнее и реалистичнее.

3. Если реакции нет — жалоба в Роспотребнадзор и в управление образования. Если сад допускает в группу явно больных детей, это уже история про нарушение санитарных требований и обязанностей организации по охране здоровья воспитанников. За нарушения санитарных требований предусмотрена административная ответственность. 4. Если ваш ребёнок реально заболел и есть убытки — сохранять доказательства: справки, диагноз, чеки на лекарства, больничный, переписку с садом, сообщения родителей о том, что ребёнка неоднократно приводили больным, ответы заведующей, возможные акты или объяснения воспитателей. Только после этого есть смысл оценивать перспективу иска. 5. Если в группе уже вспышка — требуйте эпидмеры, а не просто «поговорить с мамой».

При коллективной заболеваемости проверять будут прежде всего сам сад: фильтр, изоляцию заболевших, уборку, дезрежим, информирование родителей.

По Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» присмотр и уход за детьми включает организацию питания, хозяйственно-бытовое обслуживание и обеспечение соблюдения личной гигиены. Это не рекомендация, а законодательно закреплённая обязанность, которую дошкольная организация берёт на себя с момента зачисления ребёнка. Кроме того, учреждение обязано создавать условия для охраны и укрепления здоровья воспитанников. Это, в том числе, подразумевает обеспечение безопасных и гигиеничных условий пребывания.