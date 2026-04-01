Мохбер: Контроль Ирана над Ормузом принесёт больше прибыли, чем экспорт нефти

Контроль над Ормузским проливом способен обеспечивать Ирану доход, значительно превышающий прибыль от экспорта нефти. Такое мнение высказал помощник верховного лидера страны Мохаммад Мохбер, подчеркнув ключевую роль этой транспортной артерии в мировой торговле энергоресурсами.

По его словам, стратегическое положение пролива открывает для Тегерана серьёзные экономические возможности, которые могут стать важным источником стабильных поступлений. Мохбер также провёл параллель с другими государствами, контролирующими ключевые морские маршруты: он отметил, что Иран имеет сопоставимые права на Ормузский пролив, подобно тому как Турция управляет Босфором, а Египет — Суэцким каналом. Такое сравнение, по его мнению, подчёркивает легитимность притязаний страны на управление этим стратегическим узлом.

Недавно чиновники американской администрации рассказали, что президент США Дональд Трамп в разговоре с помощниками выразил готовность свернуть операцию против Ирана, даже несмотря на то, что Ормузский пролив останется преимущественно заблокированным. По данным СМИ, в последние дни республиканец и его помощники пришли к выводу, что попытка открыть пролив затянет конфликт дольше запланированных четырёх-шести недель.