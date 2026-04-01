В Винницкой области Украины жители села заблокировали микроавтобус ТЦК
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ViktoriaIvanets
В Винницкой области Украины местные жители села перекрыли микроавтобус сотрудников территориального центра комплектования. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
В Винницкой области Украины жители села заблокировали автомобиль ТЦК.
«В селе Сосонка Винницкой области большое количество местных жителей заблокировало бус ТЦК и скандируют «Ганьба! (позор. — Прим. Life.ru)» — говорится в сообщении.
А ранее немецкое издание заявило, что украинские власти сменили тактику принудительного призыва, перейдя к скрытым методам работы. Сотрудники ТЦК чаще действуют в гражданской одежде в группах из двух-трёх человек. Также заметно увеличение числа военкомов на вокзалах и в других местах массового скопления людей.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.