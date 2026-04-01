«Ак Барс» обыграл «Трактор» 2:1 в овертайме и вышел в четвертьфинал КХЛ

Казанский «Ак Барс» вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ, обыграв «Трактор». Встреча прошла в Казани. Матч завершился со счётом 2:1 в овертайме.

В составе хозяев отличились Артём Галимов и Дмитрий Яшкин, у гостей шайбу забросил Михал Чайковски. Галимов открыл счёт уже на седьмой секунде встречи, установив рекорд скорости для плей-офф КХЛ.

Серия до четырёх побед завершилась со счётом 4-1 в пользу казанского клуба. «Ак Барс» оформил выход в следующий раунд, где сыграет с одной из команд Западной конференции.

По итогам регулярного чемпионата казанская команда заняла третье место на Востоке. «Трактор» завершил сезон на шестой позиции. В прошлом сезоне челябинский клуб дошёл до финала Кубка Гагарина, где уступил «Локомотиву». «Ак Барс» ранее трижды выигрывал Кубок Гагарина. В прошлом розыгрыше команда завершила борьбу во втором раунде, уступив московскому «Динамо».

Ранее московский ЦСКА также завершил серию первого раунда плей-офф КХЛ со счётом 4-1. В пятом матче команда обыграла петербургский СКА со счётом 6:2. Нападающий Денис Гурьянов оформил хет-трик. ЦСКА и СКА встречались в плей-офф КХЛ уже в десятый раз. Первые три серии оставались за командой из Санкт-Петербурга, однако последние семь раз неизменно побеждал столичный коллектив.