ХК «Торпедо» обыграл «Северсталь» со счётом 4:3 в плей-офф КХЛ

Нижегородский ХК «Торпедо» в гостевом матче переиграл «Северсталь» из Череповца в пятой игре первого раунда плей-офф КХЛ со счётом 4:3.

Дважды отличился Владимир Ткачев, забросив шайбы на 10-й и 11-й минутах, ещё по голу добавил Сергей Гончарук на 24-й и 57-й. У хозяев поля отметились Илья Рейнгардт (9), Данил Аймурзин (56) и Адам Лишка (59).

А ранее минское «Динамо» вышло в четвертьфинал плей-офф КХЛ. Команда из Беларуси обыграла московское «Динамо» в овертайме. Встреча завершилась со счётом 2:1. Счёт в противостоянии до четырёх побед стал 4-0 в пользу минского клуба. Команда первой обеспечила себе выход в следующий раунд. Дубль в составе победителей оформил Станислав Галиев.