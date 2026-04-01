Спецборт МЧС забрал из Нижнекамска 10 пострадавших после ЧП
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Media_works
Самолёт МЧС России вылетел из Нижнекамска с пострадавшими после происшествия на предприятии. Борт направился в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
«Самолёт Ил-76 МЧС России вылетел в Москву с пострадавшими при происшествии в Нижнекамске. <...> Всего в медицинские учреждения столицы будет доставлено 10 человек», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что на борту находятся десять пострадавших. Их доставят в профильные медицинские учреждения столицы для дальнейшего лечения. Сопровождение обеспечивают специалисты аэромобильного отряда «Центроспас», психологи и врачи Минздрава.
Напомним, днём 31 марта на предприятии «Нижнекамскнефтехим» произошёл взрыв с последующим возгоранием. В результате происшествия погибли два человека, общее число пострадавших достигло 72. В больницы госпитализировали около 20 человек, часть из них находилась в тяжёлом состоянии. По факту инцидента возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. По данным следствия, хлопок произошёл в цехе во время технологического процесса. На месте работали 19 бригад скорой помощи, дополнительно направлялись медики из Набережных Челнов. Координацию оказания помощи осуществлял Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
