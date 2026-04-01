Трамп 1 апреля выступит с обращением к нации с важной информацией по Ирану

Американский президент Дональд Трамп выступит с обращением к нации по поводу войны в Иране. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Не пропустите: Завтра вечером в 21:00 по восточному времени президент Трамп выступит с обращением к нации, в котором сообщит важную информацию по Ирану», — пишет Ливитт. По московскому времени это будет 2 апреля 04:00.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты планируют завершить военную операцию против Ирана в ближайшие недели. Основные цели в отношении исламской республики уже достигнуты, так как по его утверждению, Иран не сможет заполучить ядерное оружие. По словам республиканца, США уйдут в течение двух-трёх недель.