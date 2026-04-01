Вучич заявил о насильственной природе протестов в Белграде

Акция протеста у философского факультета Белградского университета, вспыхнувшая на фоне расследования смерти студентки, имеет насильственную природу. С таким заявлением выступил сербский лидер Александр Вучич.

По его данным, в акции участвуют около 3,9 тысячи человек. Причиной протестов, по мнению Вучича, стала «поствыборная травма» оппозиции, организовавшей эти мероприятия.

«Насильственные протесты — следствие нескольких факторов. Один из них — поствыборная травма из-за очередной неудачи, которой они не ожидали, поскольку распространяли ложную надежду среди своих сторонников, другой — то, что никто не может объяснить, как пиротехнические средства оказались в здании университета», — заявил Вучич, выступая в эфире телеканала TV Informer.

Президент также упрекнул протестующих в отсутствии сочувствия в связи с гибелью студентки. Он подчеркнул, что сейчас первостепенная задача — выяснить причины её смерти. Вучич призвал граждан страны сохранять спокойствие, заверив, что государство ведёт работу со всей серьёзностью.

