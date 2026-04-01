Конгрессвумен США Анна Паулина Луна заявила после встреч с российскими законодателями в Вашингтоне, что продолжит налаживать диалог с Россией, несмотря на критику со стороны коллег. Поводом стал пост демократа Джимми Панетты, который обвинил её в угрозе безопасности после визита депутатов Госдумы в США.

«Я продолжу открытый диалог и переговоры с другой страной, обладающей ядерным оружием», — написала она. Луна отвергла обвинения и подчеркнула важность переговоров.

При этом конгрессвумен заявила, что политика игнорирования ядерной державы неэффективна, и в ответ обвинила оппонентов в проблемах внутри партии.