Конгрессвумен Луна наплевала на критику и обещала налаживать диалог с Россией
Анна Паулина Луна. Обложка © luna.house.gov
Конгрессвумен США Анна Паулина Луна заявила после встреч с российскими законодателями в Вашингтоне, что продолжит налаживать диалог с Россией, несмотря на критику со стороны коллег. Поводом стал пост демократа Джимми Панетты, который обвинил её в угрозе безопасности после визита депутатов Госдумы в США.
«Я продолжу открытый диалог и переговоры с другой страной, обладающей ядерным оружием», — написала она. Луна отвергла обвинения и подчеркнула важность переговоров.
При этом конгрессвумен заявила, что политика игнорирования ядерной державы неэффективна, и в ответ обвинила оппонентов в проблемах внутри партии.
Напомним, делегация Госдумы отправилась в США с намерением восстановить диалог между странами. Перед вылетом депутаты встретились с президентом Владимиром Путиным, который напутствовал их перед поездкой. Конгрессвумен Луна устроила экскурсию для членов Госдумы по Капитолию. По итогам визита первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов назвал его историческим.
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