Конфликт на Украине способен продлиться ещё как минимум один-два года, если сторонам не удастся достичь существенного прогресса в переговорном процессе. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

На линии фронта продолжаются локальные боестолкновения, тогда как дипломатические попытки найти мирное урегулирование практически зашли в тупик. Международное внимание сейчас сместилось на эскалацию между США, Израилем и Ираном, что отодвигает восточноевропейский конфликт на периферию мировой повестки.

При этом российская сторона готовит новые наступательные действия, тогда как украинские силы рассчитывают удержать промышленные зоны в остающейся под их контролем части Донбасса за счёт массированного применения беспилотных систем.

Кроме того, рост мировых цен на нефть на фоне ближневосточного кризиса в настоящее время играет на руку Москве, укрепляя её экономические позиции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Зеленский должен был принять решение о выводе украинских войск с территории Донбасса ещё вчера. Говоря о паузе в переговорном треке, в Москве её связывают с тем, что американские посредники в настоящее время сосредоточены на ближневосточной проблематике.

Ранее отмечалось, что линия боевого соприкосновения (ЛБС) в зоне проведения СВО постепенно теряет свой прежний облик. Понятие переднего края сегодня во многом стало условным — дистанция между опорными пунктами противоборствующих сторон существенно возросла. В этих условиях необходимость в присутствии большого количества пехоты непосредственно на передовой заметно снизилась.