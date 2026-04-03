3 апреля мир изменился навсегда: как выглядел «кирпич» Motorola DynaTAC и что умел

Представьте себе: вы идёте по улице и вдруг у прохожего в руках начинает кричать здоровенная пластиковая дубина с антенной, а он орёт в ответ, чтобы заглушить треск эфира. Нет, это не съёмки фильма про 80-е. Это реальность, в которой вес телефона измерялся килограммами, а цена — как у подержанной машины. Ровно 53 года назад, 3 апреля 1976 года, мир услышал первый звонок с сотового телефона. Life.ru разобрался, как выглядел тот самый «кирпич» Motorola DynaTAC, сколько он стоил и почему его владельцы чувствовали себя богами?

До DynaTAC: автомобильные телефоны были весом 40 кг

Фото © ТАСС / IMAGO / Pressefoto Rudel / Herbert Rudel

Да, звучит абсурдно, но «мобильники» до 70-х годов весили под 30–40 кг и монтировались в багажниках автомобилей. Это были настоящие монстры. Система Bell Laboratories предлагала сервис, где радиостанция занимала половину багажника. Вы не могли выйти из машины с трубкой потому, что были привязаны к аккумулятору. Именно это безумие и решил разрушить скромный инженер Мартин Купер.

Мартин Купер: инженер, который захотел свободы

Кто изобрёл первый сотовый телефон? В каком году появился первый мобильный телефон? Мартин Купер, который изменил мир. Фото © Wikipedia / GS200

В начале 70-х в Motorola работал целеустремлённый парень по имени Мартин Купер. Ему, как и всем, надоело, что телефон — это привязь к дому или автомобилю.

Легенда гласит, что идея «кирпича» родилась из здоровой конкуренции. Купер знал, что его главные конкуренты из Bell Laboratories (AT&T) вот-вот представят свою версию автомобильного телефона, но с привязкой к высокой мощности (30–40 Вт). Мартин пошёл другим путём: зачем усиливать передатчик, если можно уменьшить ячейки сети (соты)? Так родилась концепция низкой мощности и первого настоящего портативного телефона. Кстати, интересный факт: Motorola вложила в разработку DynaTAC 15 лет и более 100 миллионов долларов. Это были риски космического масштаба.

Первый звонок: «Привет, Джоэл! Я звоню с первого в мире сотового телефона!»

Первый звонок с сотового телефона. Как один звонок уничтожил конкуренцию. Фото © Youtube / SMEGI TV

Самое эпичное событие случилось 3 апреля 1973 года. Купер стоял на 50-й авеню в Нью-Йорке рядом с отелем Hilton. В его руке был коричневый монстр весом 1,15 кг — прототип DynaTAC. Он набрал номер... и кто был на том конце провода? Жена? Босс? Нет. Он позвонил своему прямому конкуренту — Джоэлу Энгелю, главе исследовательского отдела Bell Laboratories. «Привет, Джоэл! Это Март. Я звоню тебе с настоящего портативного сотового телефона», — бодро сказал Купер.

В трубке повисла гробовая тишина. Конкурент был уничтожен не технически, а психологически. Толпа на улице глазела на странного мужчину, который разговаривал с пластиковой «дубиной». Это был первый публичный демонстрационный звонок, изменивший мир.

Как выглядел Motorola DynaTAC 8000X: технические параметры

Итак, перейдём к внешним данным легенды. К моменту официальных продаж в 1983 году DynaTAC немного похудел, но всё равно остался «убийцей карманов». Если вы думаете, что современный айфон большой, взгляните на цифры: длина устройства составляла около 33 сантиметров, это примерно как две шариковых ручки. Ширина была около девять сантиметров, а толщина 4,5. А вот весил Motorola около 785–800 граммов.

DynaTAC: технические характеристики и сравнение с современым IPhone, Фото © Wikipedia / Redrum0486

Клавиши и управление

Несмотря на суровый вид, логика была проста как лопата. На передней панели царили 12 больших тактильных кнопок-цифр плюс кнопки Send и End (сброс/отбой). В серийной версии добавились функциональные хитрости: Rcl (повтор), Clr (сброс), Lock (блокировка от случайных звонков — актуально, когда аппарат болтается в портфеле).

Дисплей

На прототипе 1973 года экрана не было вообще. Номер набирался вслепую. В коммерческой версии DynaTAC 8000X появился крошечный красный светодиодный экранчик. На нём светилось всего 7–9 символов. Ни картинок, ни меню — только набираемая цифра. Зато тогда это было магией.

Антенна

Дополняла конструкцию гибкая, обрезиненная антенна длиной около 15 см. Она торчала вверх, и если вы забывали её вытащить, то связь превращалась в шипящий ад.

Что умел первый мобильный телефон и чего не умел

Что умел и не умел первый сотовый телефон в мире? Технические характеристики первого «кирпича». Фото © Кадр из фильма «Американский психопат», режиссёр Мэри Хэррон, сценаристы Мэри Хэррон, Гвиневер Тёрнер, Брет Истон Эллис / Kinopoisk

Спойлер: он почти ничего не умел, кроме одного — делать историю. Технические характеристики первого «кирпича»:

Функции: только голосовые звонки. Никаких СМС, не было ни игр (даже «Змейки»), ни калькулятора, ни камеры.

Память: хранение до 30 телефонных номеров. Это меньше, чем в вашей сим-карте 20-летней давности.

Время разговора: 30–35 минут. Посплетничать с подругой не выйдет — телефон сядет прямо посреди интересной истории.

Зарядка: 10 часов. Ставишь на ночь — к утру готов. Забыл поставить — весь день ходишь с мёртвым «кирпичом».

Режим ожидания: 10–12 часов. К вечеру он уже «мёртвый кирпич», если вы пару раз кому-то позвонили.

Сеть: аналоговая (1G), стандарт AMPS. Хрупкая связь, зависимость от погодных условий.

Главный минус: пока вы говорили 30 минут, аппарат грелся так, что к нему невозможно было прикоснуться ухом, а вот завтрак приготовить — в самый раз. Владельцы шутили, что DynaTAC одинаково хорошо подходит и для звонков, и для подогрева печёнок холодным утром.

Как «кирпич» стал «старшим братом»: история названия

Как называли DynaTAC? «Кирпич», «башмак», «труба», «телефон для новых русских». Фото © «Шедеврум»

В США и Европе его называли The Brick, что переводится как «кирпич». Такое прозвище возникло из-за прочности и прямоугольной формы. Говорят, им можно было забивать гвозди, а после этого он бы всё равно работал. Журналисты также окрестили его «башмаком» за массивность и тяжеловесность. В технических кругах ходила шутка: «Если на вас напали на улице, не зовите на помощь — просто бросьте свой DynaTAC в обидчика. Отключения связи не будет, а выигранное время позволит убежать».

Но самая крутая история пришла из Китая и России начала 90-х. Когда первые DynaTAC хлынули на постсоветское пространство, их владельцами стали бандиты и новые русские. Увидеть человека с трубкой у уха и антенной, торчащей из портфеля, означало — к нему лучше не подходить. Это был не просто телефон, это был статус «я всё решаю». А ещё его называли «Труба», но это чуть привычное обозначение телефона, нежели предыдущие.

Советский конкурент: ЛК-1 Леонида Куприяновича

Советский радиотелефон 1957 года: кто изобрёл сотовый телефон на самом деле? Фото © Wikipedia

А теперь — ложка ностальгического дёгтя для патриотов. Пока Купер в 1973 году хвастался перед прохожими, в СССР уже давно ходили с «мобильниками»... Ну почти. В 1957 году советский инженер-самоучка Леонид Куприянович изобрёл радиотелефон ЛК-1.

Вес аппарата составлял всего три килогграмма. Это в 2,5 раза легче американского прототипа 1973 года!

Дальность связи достигала 20–30 километров — можно было спокойно звонить из пригорода в центр Москвы.

По внешности он напоминал армейскую рацию с дисковым номеронабирателем и торчащей антенной.

Куприянович спокойно ходил по Москве и звонил в городскую сеть, вызывая изумление прохожих. В 1961 году он показал ещё более лёгкую версию — всего 0,5 кг. Она носилась как пачка сигарет и уже отдалённо напоминала современную трубку.

Почему же мы не знаем ЛК-1? Потому что это был радиотелефон, он работал через один мощный ретранслятор как рация, а не сотовый с перебросом сигнала между вышками. В СССР не построили систему «сот» для гражданских нужд. Задача Куприяновича ушла в спецсвязь для КГБ, милиции и скорой помощи. Но исторически — первый портативный телефон, с которым можно было ходить по улице, был нашим, советским.

От DynaTAC до смартфона: эволюция за 50 лет

Эволюция мобильных телефонов: от самого первого до новейших моделей. Фото © Wikipedia / rfdigitalwpg

Посмотрим, как менялся мир от «кирпича» к тонкой стекляшке в кармане. Вот ключевые вехи этой гонки:

1983 год: Старт продаж DynaTAC 8000X. Цена — 3995 долларов. Элитный статус для избранных.

1989 год: Motorola MicroTAC. Первый складной телефон (клапан). Эпоха «раскладушек» началась.

1992 год: Nokia 1011. Первый GSM-телефон. Появилась возможность отправлять СМС.

1996 год: Nokia 8110 («бананофон»). Легендарный слайдер, который позже прославит фильм «Матрица».

1999 год: Nokia 3210. «Неубиваемый» бестселлер со встроенной «Змейкой» и сменными панельками. Ностальгия 90-х в чистом виде.

2000 год: Sharp J-SH04. Первый телефон со встроенной камерой. Начало эры мобильной фотографии.

2007 год: Первый iPhone. Сенсорный экран, полноценный интернет в кармане и магазин приложений. Смерть физических кнопок.

2026 год: Современные смартфоны от Huawei, Samsung и Apple. Искусственный интеллект, гибкие экраны-«раскладушки» нового поколения, спутниковая связь там, где нет вышек.

А теперь посмотрите на эволюцию веса: 800 граммов в 1983 году, потом 220 граммов у iPhone 16 Pro Max и сегодня — около 100–150 граммов у титановых моделей 2026 года. DynaTAC тяжелее современного смартфона примерно в 6–8 раз.

Судьба DynaTAC и Мартина Купера: что стало с создателем первого мобильного телефона? Фото © ТАСС / ЕРА / Juan Gonzalez

Сам телефон перестали выпускать в конце 80-х, сменив на более лёгкие и компактные модели. Но Мартин Купер жив, и ему уже далеко за 90! Он до сих пор даёт интервью и ворчит на современные смартфоны. В одном из интервью, приуроченных к 2026 году, он сказал:

«Я изобретал телефон, чтобы говорить с людьми. А вы сейчас только тыкаете пальцами в стекло и пропускаете жизнь мимо глаз. Вы даже не слышите голоса близких — вы их видите через чёрствый экран».

Купер считает, что идеальный телефон будущего должен быть «невидимым» — вживлённым в ухо или спроецированным на запястье. Но главное его изобретение, DynaTAC, можно увидеть в музеях и у коллекционеров. Цена рабочего экземпляра на аукционах сегодня доходит до 5–6 тысяч долларов. Иногда их находят на барахолках за копейки, и это настоящий клад для любителя истории.

3 апреля 2026 года мы вспоминаем тот самый звонок на Манхэттене. Первый мобильный телефон Motorola DynaTAC 8000X был не очень симпатичным, тяжёлым и безумно дорогим. Но именно он разорвал цепь, приковывавшую человека к дому и проводам. Без этого «кирпича» у вас не было бы в кармане устройства, которое умнее компьютера 90-х. А если вы любите историю, тогда читайте о том, как СССР обогнало США в космической гонке с помощью «Луны-10», — на Life.ru!