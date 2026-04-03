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Опубликовано 3 апреля, 13:04

Хинштейн сообщил о гибели мужчины при ударе дрона по селу Карыж

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

В селе Карыж Глушковского района Курской области погиб 61-летний местный житель. О случившемся сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Удар по населенному пункту нанес украинский беспилотник. Мужчина погиб на месте.

Хинштейн выразил соболезнования семье и близким погибшего. Он также вновь напомнил жителям приграничья о необходимости соблюдать меры безопасности.

Карыж находится в Глушковском районе, который регулярно попадает в сводки из-за атак на приграничные населенные пункты. Ранее губернатор сообщал об ударе беспилотника по частному дому в селе Сухиновка того же района, где был ранен человек. На этом фоне власти региона продолжают призывать жителей быть максимально осторожными и не игнорировать сигналы опасности.

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Марина Фещенко
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