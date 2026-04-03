Хинштейн сообщил о гибели мужчины при ударе дрона по селу Карыж

Карыж находится в Глушковском районе, который регулярно попадает в сводки из-за атак на приграничные населенные пункты. Ранее губернатор сообщал об ударе беспилотника по частному дому в селе Сухиновка того же района, где был ранен человек. На этом фоне власти региона продолжают призывать жителей быть максимально осторожными и не игнорировать сигналы опасности.