Ливия и РФ координируют действия вокруг повреждённого газовоза «Арктик Метагаз»

Посол России в Триполи Айдар Аганин и председатель Высшего госсовета (ВГС) Ливии Мухаммед Такала обсудили взаимодействие по ситуации с поврежденным российским газовозом «Арктик Метагаз». Встреча состоялась 2 апреля в ливийской столице.

«Отдельное внимание было уделено взаимодействию по техническим и экологическим вопросам, включая ситуацию с российским газовозом «Арктик Метагаз», с акцентом на обеспечение безопасности ливийского побережья и сохранение морской среды», — говорится в заявлении российского посольства.

Стороны подчеркнули важность координации усилий для предотвращения возможных экологических последствий. Детали дальнейших шагов и технического состояния судна не раскрываются

Напомним, в нейтральных водах недалеко от Мальты Украина атаковала газовоз «Арктик Метагаз», перевозивший около 100 тысяч кубометров сжиженного природного газа. На судне произошёл взрыв и начался пожар, оно потеряло ход, однако всем 30 членам экипажа удалось эвакуироваться. В ООН спустя продолжительное время допустили, что атака могла нарушать международное право.

Накануне стало известно, что «Арктик Метагаз» вновь дрейфует в Средиземном море без управления: из-за шторма с волнами более семи метров оборвался буксирный трос. Как сообщил представитель комитета по ЧС Ливии Халед Гулам, никто не может спрогнозировать дальнейшую судьбу судна. Ливия призвала средиземноморские государства принять меры, сама страна уже сделала все возможное для предотвращения угрозы.