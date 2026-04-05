Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

5 апреля, 13:26

Мощное течение унесло подростка в Дагестане

В Дагестане течением унесло несовершеннолетнего.

В Махачкале из-за массового потопа течение унесло подростка. Об этом сообщают городские паблики со ссылкой на очевидцев.

По их словам, парня унесло потоком воды, позже его нашли в поле — живого, но с травмами. Пострадавшего увезли на скорой. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, что в Дагестане из-за сильных дождей введён режим чрезвычайной ситуации. Потоки воды превратили дороги в бурные реки и сносят всё на своём пути. После ночных ливней ливневые системы не выдержали, вода хлынула в жилые дома и на проезжие части. Особенно тяжёлая обстановка на юге региона: затопило канализационные сети, дворы и трассы. В одном из населённых пунктов поток пробил стену строения и частично смыл здание детского сада.

Юлия Сафиулина
