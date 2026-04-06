Семь игроков сборной Эритреи отказались возвращаться домой после матча в ЮАР

Сразу после матча в ЮАР семеро игроков национальной сборной Эритреи пропали и не вернулись на родину. Данную информацию передаёт издание Foot Africa.

Встреча с командой Эсватини прошла 31 марта в рамках квалификации Кубка африканских наций 2027 года. Эритрейцы выиграли со счётом 2:1, но после финального свистка часть игроков исчезла. Из десяти футболистов, которых вызвали на матч, домой улетели только трое — Аблум Теклезги, Нахом Тадессе и Роммель Абду. Остальные семь спортсменов по неизвестной причине отказались возвращаться на родину.

Эритрейская сборная долгое время находилась в изоляции. Команда не участвовала в официальных и товарищеских матчах с декабря 2019 года, и в итоге её исключили из рейтинга ФИФА. Подобные инциденты с побегами и исчезновениями спортсменов случались в Эритрее неоднократно — на протяжении последних 15 лет. Спортсмены часто не возвращаются из-за границы, пытаясь остаться в других странах.

