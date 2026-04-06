США ведут хитрую игру в украинском вопросе, перекладывая ответственность за мир на Киев, а сами сохраняют свободу манёвра. К такому выводу пришёл журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев, комментируя заявление госсекретаря Марко Рубио.

Глава Госдепа после совещания глав МИД G7 во Франции заявил, что условия России до украинской стороны доведены, но дальнейшее решение остаётся за Киевом. Он пояснил, что роль Вашингтона заключается в том, чтобы выяснить позиции каждой из сторон и понять, возможен ли компромисс. Конечное решение, подчеркнул Рубио, должна принимать Украина. Если она не готова идти на уступки, война продолжится. То же самое, добавил госсекретарь, касается и российской стороны.

По словам Латышева, при таком подходе режим Зеленского пойдёт на мир только в случае военного разгрома. А его — с учётом помощи половины мира в кредит — пока не предвидится. В беседе с «Царьградом» эксперт напомнил, что «Украинская правда» со ссылкой на источники в «Слуге народа» сообщила: Владимир Зеленский поручил подготовить план работы Рады на случай, если конфликт затянется на три года (ранее речь шла о годе-двух).

Латышев также отметил, что МИД России давно занял критическую позицию в отношении Вашингтона, поскольку дипломаты лучше других знают, как устроена закулисная сторона американской политики, и у них нет бизнес-интересов, из-за которых некоторые представители российских верхов готовы закрывать глаза на обман и тешить себя несбыточными иллюзиями. По его мнению, сейчас на самом верху происходит избавление от этих иллюзий.

«Русские не смирятся с превращением России в зависимую страну и сырьевую «резервацию» США. Об этом не стоит забывать тем, кто мечтает завершить сейчас то, что не удалось в 90-е годы», — резюмировал журналист.