6 апреля, 09:52

В Подмосковье простятся с создателем «Циркона»

Обложка © Wikipedia / РИА «Рустим»

Церемония прощания с генеральным директором и генеральным конструктором НПО машиностроения Александром Леоновым пройдет 8 апреля в Троицком храме в Реутове. Об этом ТАСС сообщил источник из его окружения.

О смерти Леонова стало известно 5 апреля. Создателю гиперзвуковой ракеты «Циркон» было 74 года. Александр Леонов больше 18 лет возглавлял НПО машиностроения: генеральным директором и генеральным конструктором предприятия его назначили 14 ноября 2007 года. Позже он получил звание Героя Труда России.

Именно с его именем связывают разработку одного из самых известных российских гиперзвуковых проектов — ракеты «Циркон». НПО машиностроения также называют разработчиком комплекса «Авангард» и ряда других систем для армии.

Сам «Циркон» — это гиперзвуковая ракета морского базирования. Официально о начале ее серийных поставок в России заявляли в конце 2022 года, а позже Владимир Путин подвтердил, что этот комплекс уже применялся в бою.

Марина Фещенко
