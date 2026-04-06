В Подмосковье простятся с создателем «Циркона»
Прощание с создателем «Циркона» Леоновым пройдёт в Реутове 8 апреля
Обложка © Wikipedia / РИА «Рустим»
Церемония прощания с генеральным директором и генеральным конструктором НПО машиностроения Александром Леоновым пройдет 8 апреля в Троицком храме в Реутове. Об этом ТАСС сообщил источник из его окружения.
О смерти Леонова стало известно 5 апреля. Создателю гиперзвуковой ракеты «Циркон» было 74 года. Александр Леонов больше 18 лет возглавлял НПО машиностроения: генеральным директором и генеральным конструктором предприятия его назначили 14 ноября 2007 года. Позже он получил звание Героя Труда России.
Именно с его именем связывают разработку одного из самых известных российских гиперзвуковых проектов — ракеты «Циркон». НПО машиностроения также называют разработчиком комплекса «Авангард» и ряда других систем для армии.
Сам «Циркон» — это гиперзвуковая ракета морского базирования. Официально о начале ее серийных поставок в России заявляли в конце 2022 года, а позже Владимир Путин подвтердил, что этот комплекс уже применялся в бою.
