Москва рассчитывает, что во время визита Владимира Зеленского в Анкару турецкая сторона затронула вопрос безопасности энергетических магистралей. Кремль надеется, что украинскому лидеру доходчиво объяснили недопустимость провокаций против «Турецкого потока» и «Голубого потока».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе общения с прессой подчеркнул: российские власти ждут, что Киев откажется от агрессивных планов в отношении этих критически важных объектов.

«Мы также надеемся, что в ходе недавних контактов с Зеленским в Анкаре руководителю киевского режима было указано на недопустимость таких агрессивных действий в отношении инфраструктуры „Южного“ и „Голубых потоков“, — заявил официальный представитель Кремля.

Параллельно представители власти РФ призывают к активным действиям европейских партнёров. Речь идёт о Будапеште и Белграде, которым предстоит усилить меры по минимизации рисков на участках трубопроводов, проходящих через их территории.

Спикер Кремля выразил уверенность, что именно совместные усилия помогут предотвратить нежелательные инциденты. Защита экспортной инфраструктуры остается приоритетной задачей, требующей международного взаимодействия.

Теперь эксперты ожидают, как изменятся подходы к обеспечению безопасности на этих маршрутах. Пристальное внимание к данному вопросу свидетельствует о том, что любые попытки вмешательства будут восприниматься как прямая угроза стабильности энергопоставок.

5 апреля 2026 года сербские военные и полиция с помощью служебных собак обнаружили два рюкзака со взрывчаткой недалеко от газопровода «Балканский поток» (часть «Турецкого потока») — всего в нескольких сотнях метров от трубы, по которой российский газ поступает в Сербию и транзитом в Венгрию. В рюкзаках находились две большие упаковки взрывчатки большой разрушительной силы с детонаторами. Президент Сербии Александр Вучич лично сообщил об этом премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, после чего Орбан созвал экстренное заседание совета обороны. В Сербии возбуждено уголовное дело по статье о диверсии, на месте продолжается осмотр и расследование. В Кремле считают, что к диверсии причастен Киев.