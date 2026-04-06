Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 апреля, 10:59

РФ призвали усилить удары по порту Одессы в ответ на атаку ВСУ по шахте в ЛНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A_Lesik

Российским войскам необходимо усилить удары по порту Одессы в ответ на атаку Вооружённых сил Украины по шахте «Белореченская» в ЛНР. Такое мнение выразил военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

По его словам, после обстрела шахты и других объектов (включая жилые дома) ответ может быть только один — достаточно жёсткий: удары по военной инфраструктуре Украины и усиление работы по одесскому порту.

«Он должен перестать работать. Почему? Потому что через него идут основные поставки беспилотников и ракетного вооружения, которое получают ВСУ», — пояснил эксперт в беседе с NEWS.ru.

Второй приоритет, считает Кнутов, — это Бескидский туннель в Закарпатье. По этим двум направлениям, уверен он, Вооружённые силы России должны работать не просто активно, а сверхинтенсивно. В противном случае поставки вооружений, которые Киев использует для террористических акций, будут только нарастать.

Энергетический террор: ВСУ использовали «графитовые бомбы» для удара по ДНР

Напомним, ночью украинские формирования атаковали территорию шахты «Белореченская» в ЛНР. В результате попадания снарядов была серьёзно повреждена электроподстанция, что привело к полному отключению промышленного объекта от электроснабжения. Под землёй оказались заблокированы 41 человек. К настоящему моменту всех шахтёров подняли на поверхность.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar