6 апреля, 11:30

В Госдуме предрекли суровые последствия для партнёров Киева после удара ВСУ по шахте в ЛНР

Депутат Колесник: Спонсоров Украины ждут не только экономические проблемы

Государства, которые поддерживают Украину, должны готовиться к неприятностям — и не только экономическим. Об этом после удара ВСУ по шатхе «Белореченская» в ЛНР заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Иллюзий никаких нет. Дипломатия ни при чём. Дипломаты хорошо сделали своё дело, но, думаю, разговоры закончились. Особенно после удара по шахте в ЛНР», — сказал парламентарий в разговоре с NEWS.ru.

Напомним, что ночью украинские войска атаковали территорию шахты «Белореченская» в ЛНР. В результате ударов серьёзно пострадала электроподстанция, что привело к полному обесточиванию промышленного объекта. Под землёй оказались заблокированы 41 человек. К настоящему моменту всех горняков доставили на поверхность.

Юрий Лысенко
