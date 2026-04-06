6 апреля, 11:56

«Юпитер, ты сердишься»: Полковник объяснил, почему Трамп не решился на захват Ормузского пролива

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoField

Президент США Дональд Трамп в нецензурной форме потребовал от Ирана открыть Ормузский пролив, пригрозив ударами по инфраструктуре. Полковник в отставке Михаил Ходарёнок разбирается, почему Вашингтон до сих пор не захватил пролив и что последует за очередным ультиматумом главы Белого дома.

Почему США не захватили пролив

Военный обозреватель «Газеты.ru» отмечает, что самое удивительное в войне США и Израиля с Ираном — то, что Вашингтон в первые же часы операции «Эпическая ярость» не установил контроль над Ормузским проливом. Именно с военной точки зрения ожидалось, что Соединённые Штаты проведут операцию по овладению этим стратегически важным путём, через который проходит до трети сжиженного природного газа и почти четверть мировой нефти.

На стороне ВС США были внезапность, господство в воздухе и на море, все необходимые силы. Однако президент так и не решился на захват. Эксперт задаётся вопросом: зачем тогда такой флот и морская пехота, если единственный шанс показать их мощь упущен? Сейчас фактор внезапности утрачен, и овладение проливом может сопровождаться для американцев чувствительными потерями.

Меняющаяся позиция Трампа

Обозреватель обращает внимание, что позиция по Ормузскому проливу у Трампа менялась по несколько раз за сутки. В одном обращении он призывал другие страны самим «забрать и лелеять» пролив, а через несколько дней уже в ультимативной и нецензурной форме требует открыть его от Ирана.

Ходарёнок напоминает классическое: «Юпитер, ты сердишься — значит, ты не прав». По его мнению, у Трампа в споре с Ираном не хватает весомых аргументов. Кроме того, для Верховного главнокомандующего США подобная форма обращения к противнику недопустима.

Что дальше

Сам по себе пролив не откроется. Объединённые военно-морские силы Европы провести операцию по овладению зоной не могут — у них нет таких возможностей. США технически способны захватить пролив, но для этого нужна не брань и угрозы, а реальная боевая работа. Однако, судя по всему, Трамп на подобную операцию в этом конфликте уже не решится, резюмирует эксперт.

Посольство Ирана «потеряло ключи» от Ормузского пролива после ультиматума Трампа

Напомним, Дональд Трамп выдвинул в адрес Ирана жёсткие требования, касающиеся ситуации вокруг Ормузского пролива, и обозначил крайний срок — вечер вторника. Если к этому времени водный путь не будет открыт, глава Белого дома пригрозил Тегерану серьёзными последствиями.

Юрий Лысенко
