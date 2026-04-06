Силовики: «Золотая судья» Хахалева была замужем за лидером ОПГ

Елена Хахалева, бывшая судья Краснодарского краевого суда, получила прозвище «золотая судья» в 2017 году после того, как в Сеть попало видео со свадьбы её дочери. Торжество с выступлением звёзд российской эстрады (включая Николая Баскова и Веру Брежневу) обошлось, по оценкам, примерно в 2 миллиона долларов и вызвало огромный общественный резонанс. Скандал вскрыл роскошный образ жизни судьи, которая рассматривала дела о многомиллионных спорах. В 2020 году её лишили судейских полномочий за систематические прогулы (127 дней отсутствия на работе) и фальсификацию документов. Против неё возбудили уголовное дело по статьям «мошенничество» и «служебный подлог» — её обвиняют в незаконном получении более миллиона рублей зарплаты. После лишения статуса Хахалева уехала из России. В январе 2025 года её задержали в Баку при попытке вылететь в ОАЭ, она была объявлена в международный розыск.