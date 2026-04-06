Силовики: «Золотая судья» Хахалева была замужем за лидером ОПГ
Обложка © YouTube / Честный детектив
Громкое дело бывшей судьи Елены Хахалевой получило неожиданное продолжение. Правоохранители сообщили о выявлении связей экс-служительницы Фемиды с представителями преступного мира, которые долгое время оставались в тени.
Выяснилось, что в прошлом она состояла в официальных отношениях с криминальным авторитетом. Согласно полученным данным, «супругом Хахалевой Е.В. являлся криминальный авторитет Хахалев Р.О.».
Интерес следствия вызвал факт официального прекращения этого союза. Как утверждают представители силовых структур, «в 2004 году брак фиктивно расторгнут».
Вероятно, этот шаг был предпринят для того, чтобы скрыть реальные семейные узы и избежать проблем с законом из-за сомнительных знакомств. Подобные манипуляции с документами могли помочь женщине выстроить карьеру в судебной системе, не привлекая лишнего внимания к частной жизни.
Елена Хахалева, бывшая судья Краснодарского краевого суда, получила прозвище «золотая судья» в 2017 году после того, как в Сеть попало видео со свадьбы её дочери. Торжество с выступлением звёзд российской эстрады (включая Николая Баскова и Веру Брежневу) обошлось, по оценкам, примерно в 2 миллиона долларов и вызвало огромный общественный резонанс. Скандал вскрыл роскошный образ жизни судьи, которая рассматривала дела о многомиллионных спорах. В 2020 году её лишили судейских полномочий за систематические прогулы (127 дней отсутствия на работе) и фальсификацию документов. Против неё возбудили уголовное дело по статьям «мошенничество» и «служебный подлог» — её обвиняют в незаконном получении более миллиона рублей зарплаты. После лишения статуса Хахалева уехала из России. В январе 2025 года её задержали в Баку при попытке вылететь в ОАЭ, она была объявлена в международный розыск.
