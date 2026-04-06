Здоровье не купишь? Учёные доказали, что богатые реже умирают от рака

Даже на фоне общего снижения смертности от рака выигрывают от этого не все одинаково. Учёные показали, что быстрее всего ситуация улучшается в более богатых, городских и прибрежных округах США.

Работа вышла в British Journal of Cancer. Авторы проанализировали данные по 2954 округам США и более чем 21,3 млн смертей от новообразований, чтобы понять, кто именно сильнее всего выиграл от общего прогресса.

В целом по стране смертность от рака в США снизилась на 32% в период с 1991 по 2019 год. Но карта показала, что этот успех распределился крайне неравномерно: одни территории ушли далеко вперёд, а другие заметно отстали.

Наиболее быстрые улучшения исследователи зафиксировали в обеспеченных мегаполисах и у побережий. Среди факторов, которые сильнее всего были связаны с прогрессом, они назвали высокий стартовый уровень смертности, долю городского населения и медианный доход домохозяйств.

Авторы отдельно подчёркивают, что богатые округа начали улучшать показатели раньше других. У них же оказался и самый быстрый спад смертности, и самое заметное сокращение числа «избыточных» смертей.

Главный вывод работы в том, что общенациональная хорошая статистика может скрывать жёсткое территориальное неравенство. Исследователи считают, что без более точечных мер по месту проживания разрыв в шансах на выживание будет сохраняться, даже если средние цифры по стране продолжают улучшаться.

